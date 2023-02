Giochi iPhone gratis: riscatta queste app che torneranno a pagamento

In precedenza erano a pagamento, ma ora è possibile scaricare giochi gratis per iPhone direttamente dal negozio digitale preinstallato in quest'ultimo, ovvero l'App Store. Infatti, andando oltre ai giochi gratuiti per PC di Epic Games Store, è giunta l'ora del "momento riscatto" in termini di smartphone e tablet.

A tal proposito, nella penultima settimana di febbraio 2023 risultano gratuiti titoli di vario genere che in passato erano a pagamento. Si va da puzzle game a MMORPG, quindi anche un utente che magari usualmente non è propriamente propenso giocare da smartphone e tablet potrebbe trovare qualche titolo utile a passare un po' di tempo in spensieratezza.

Giochi gratis per iPhone che prima erano a pagamento

Per il resto, al netto del fatto che i prezzi sono in dollari (sull'App Store non vengono indicati prezzo precedente e tempistiche di validità delle iniziative di questo tipo, dunque possiamo solamente basarci su quanto avvenuto all'estero), abbiamo verificato e tutti i titoli indicati risultano attualmente scaricabili gratuitamente anche in Italia.

Ricordiamo, però, che i negozi digitali di questo tipo sono in continua evoluzione, dunque le iniziative citate possono potenzialmente terminare ben presto. Inoltre, potreste comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app, come spesso accade in questo contesto.