Giochi iPhone gratis: scarica queste app che in precedenza erano a pagamento

Se siete degli appassionati del mondo videoludico, probabilmente avrete già riscattato i giochi gratis per PC di Epic Games Store. Tuttavia, potreste non essere a conoscenza della possibilità di aggiungere un ulteriore "momento riscatto" alla vostra settimana, in questo caso riguardante il mondo mobile. Di mezzo ci sono giochi gratis per iPhone.

A tal proposito, nel contesto dell'App Store, ovvero del negozio digitale preinstallato sui dispositivi Apple, sono diventati gratuiti diversi titoli che precedentemente risultavano a pagamento. Più precisamente, a inizio febbraio 2023 risultano riscattabili in questo modo produzioni di vario genere, in quanto si va da giochi per bambini ad avventure grafiche. Potreste insomma potenzialmente trovare qualcosa per passare dei momenti spensierati tramite la lista di seguito.

Prima di procedere, però, vi ricordiamo che i prezzi risultano in dollari in quanto sull'App Store generalmente non viene indicato il costo precedente e dunque non possiamo che basarci su quanto avvenuto all'estero. Tuttavia, come potete ben immaginare, abbiamo verificato e tutti i titoli in questione risultano scaricabili gratis anche in Italia.

Giochi per iPhone diventati gratis sull'App Store a inizio febbraio 2023

Ricordiamo, in conclusione, che l'App Store è in continua evoluzione, quindi le iniziative coinvolte potrebbero terminare senza troppi preavvisi. Non ci sono inoltre nemmeno indicazioni precise in merito al periodo di validità, mentre va detto che, nonostante ora i giochi in questione risultino scaricabili senza sborsare alcunché, potrebbero comunque contenere annunci o acquisti in-app, come spesso avviene nel mondo dei dispositivi mobili.