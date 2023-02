Giochi iPhone gratis: scarica queste app, torneranno a pagamento

Mentre alcuni tra di voi si staranno divertendo coi giochi gratis per PC di Epic Games Store, è arrivato il momento di ottenere altri titoli senza dover sborsare alcunché. Ci sono infatti diversi giochi per iPhone ora gratis, che in precedenza risultavano a pagamento.

A tal proposito, sull'App Store di Apple, ovvero sul negozio digitale preinstallato su iPhone e iPad, a metà febbraio 2023 sono diventate gratuite diverse esperienze. Si va da FPS a RPG, dunque la varietà non manca di certo e potreste voler dare un'occhiata alla lista presente di seguito.

Al netto della potenziale possibilità di trovare qualche gioco con cui passare dei momenti di relax, ricordiamo semplicemente che i prezzi indicati sono in dollari per via del fatto che sull'App Store, come spesso avviene in ambito mobile, non vengono indicati i costi precedenti. Possiamo dunque basarci su quanto avvenuto all'estero, anche se ovviamente abbiamo verificato e le app coinvolte risultano tutte scaricabili gratuitamente anche in Italia.

Giochi per iPhone diventati gratuiti a metà febbraio 2023

Ricordiamo che il negozio digitale di Apple è in continuo aggiornamento e non è ben chiaro quando le iniziative indicate avranno fine, considerando che sull'App Store non compaiono tempistiche in merito. Va detto, inoltre, che, come avviene usualmente su mobile, si potrebbe comunque riscontrare la presenza di annunci e acquisti in-app all'interno dei giochi indicati, ma di base questi risultano scaricabili gratuitamente.