Giochi iPhone: scarica gratis queste app che prima erano a pagamento

Avete presente i giochi gratis per PC di Epic Games Store? Per certi versi, un "momento riscatto" simile esiste anche nel mondo dei dispositivi Apple. Grazie ad alcune iniziative, infatti, risulta possibile scaricare gratis giochi iPhone che prima erano a pagamento.

Se siete interessati a questa possibilità, potrebbe dunque interessarvi entrare a conoscenza di quanto effettivamente disponibile in tal senso sulla versione italiana dell'App Store. Questo considerato anche il fatto che quest'ultimo non mette troppo in evidenza tali iniziative, motivo per cui possiamo basarci su quanto avvenuto all'estero (e dunque i prezzi risultano in dollari).

A fine febbraio 2023, in ogni caso, in Italia risultano riscattabili gratuitamente diverse tipologie di giochi. Per intenderci, si va dai racing game ai puzzle, quindi c'è anche un po' di varietà e potreste potenzialmente trovare qualche produzione in grado di farvi passare del tempo in spensieratezza.

Giochi per iPhone gratis a fine febbraio 2023: prima erano a pagamento

Prima di lasciarvi eventualmente divertire coi titoli diventati gratuiti, ricordiamo che l'App Store è in continuo aggiornamento. Questo significa che le iniziative potrebbero terminare in modo rapido o meno, considerando che non ci sono indicazioni precise in merito. Vale inoltre la pena notare che, nonostante i giochi indicati risultino scaricabili gratuitamente, potrebbero comunque contenere annunci o acquisti in-app, come spesso avviene su mobile.