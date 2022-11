Tutti i giochi di Kingdom Hearts su PlayStation Plus: in che ordine vanno giocati?

Dal 15 novembre tutti i giochi di Kingdom Hearts sono su PlayStation Plus, gli abbonati Extra e Premium possono scaricare tutti gli episodi della saga di KH e avere dunque accesso all'intera epopea di Disney e Square Enix.

Ma in che ordine bisogna giocare Kingdom Hearts per seguire la storia e arrivare così preparati all'uscita di Kingdom Hearts 4? Esiste una cronologia ufficiale di Kingdom Hearts, che vi presentiamo di seguito, l'ordine corretto da seguire per non avere buchi nella trama è il seguente:



In che ordine giocare Kingdom Hearts

Kingdom Hearts X

Kingdom Hearts Birth By Sleep

A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts

Kingdom Hearts Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts II

Kingdom Hearts Re:Coded

Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance

2.9 The First Volume

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts Melody of Memories

Kingdom Hearts X è un browser game non più attivo e "riassunto" tramite cutscene in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue,, l'epilogo finale di Birth by Sleep, da segnalare anche 2.9 The First Volume, prologo di Kingdom Hearts 3 incluso sempre in 2.8 Final Chapter Prologue. Su PlayStation Plus trovate anche Kingdom Hearts Melody of Memories , il primo (e unico) DLC di Kingdom Hearts 3.