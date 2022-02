Quanti giochi di Kingdom Hearts sono usciti fino ad oggi?

Dopo il debutto avvenuto all'inizio di questo millennio, la serie di Kingdom Hearts è cresciuta a dismisura accogliendo tra le sue fila diversi capitoli principali, una valanga di spin-off, svariate riedizioni e un bel po' di rimasterizzazioni HD sulle piattaforme più disparate.

Per molto tempo anche gli appassionati più coriacei hanno avuto difficoltà a seguirla, ma per fortuna in tempi recenti Square Enix ha portato la collezione completa anche sulle piattaforme di gioco moderne. Proprio in occasione del lancio di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece su Nintendo Switch, che tra l'altro coincide con il ventesimo anniversario del primo episodio, abbiamo ben pensato di unirci ai festeggiamenti ripercorrendo la saga fin dalle origini.

Frutto della collaborazione tra Disney e Square Enix, il primo Kingdom Hearts ha esordito sulle PlayStation 2 giapponesi il 28 marzo 2002, quando ancora nessuno poteva sapere che il fortunato sodalizio sarebbe perdurato nei decenni a venire. In meno di un anno ricevette sia un adattamento occidentale, sia una versione espansa con contenuti aggiuntivi sottotitolata Final Mix. Nel 2004 avvenne il primo approdo su una piattaforma differente con Kingdom Hearts: Chain of Memories per il Game Boy Advance, mentre nel 2005 la serie fece ritorno su PlayStation 2 con il primo seguito della serie principale, l'apprezzatissimo Kingdom Hearts 2.

Ripercorrere tutta la saga in una semplice notizia sarebbe impossibile, pertanto vi invitiamo caldamente a guardare il Video Speciale allegato in cima a questa notizia, nel quale abbiamo incluso ogni singolo capitolo della serie fino al più recente, il rhythm game Kingdom Hearts: Melody of Memory. Buona visione!