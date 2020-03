I giochi Koei Tecmo per PlayStation 4 arrivano su PS Now

Koei Tecmo Europe annuncia che alcuni titoli della lineup sono ora disponibili su PlayStation Now come parte della lineup di marzo 2020, tra questi troviamo Dead or Alive 5 Last Round, Warriors All-Stars, Toukiden 2 e Nights of Azure.

Dead or Alive 5 Last Round

Dead or Alive 5 Last Round rappresenta l'apice della serie, prendendo tutti i migliori contenuti e aggiungendo i nuovi contenuti trovati solo in Last Round per creare Dead or Alive 5. I combattenti presenteranno un livello ineguagliabile di dettagli realistici e di animazioni fluide che faranno felici tutti i combattenti.

Toukiden Kiwami5

Nel mondo profondamente ricco di Toukiden Kiwami, Oni si è nascosto nell'ombra con l'obiettivo di tormentare l'umanità. Nel corso della storia, un cast segreto di guerrieri noto come Slayers è stato addestrato per eliminare la minaccia demoniaca prima che possa distruggere il mondo. Tuttavia, un evento noto come "Awakening" ha generato fratture nello spazio e nel tempo, facendo riaffiorare luoghi che erano scomparsi da tempo dal mondo e scatenando orde di demoni che ora cacciano incessantemente gli umani.

Toukiden 2

In Toukiden 2, i giocatori assumeranno i panni di una misteriosa Cacciatrice che si è svegliata dopo un sonno profondo di dieci anni in un mondo avvolto nell'oscurità. Le abilità di battaglia dei giocatori e l'acume strategico saranno messi alla prova finale mentre respingono l'Oni e potranno farlo da soli o insieme agli Assassini di tutto il mondo.

Nights of Azure

Nights of Azure racconta una tragica storia di due amici che si trovano di fronte a decisioni impossibili che metteranno alla prova la loro lealtà verso la loro ricerca. Nel regno di Ruswal, pochissime persone lasciano le loro case dopo il calar della notte, e tanto meno hanno la forza e l'abilità di affrontare i potenti demoni dal sangue azzurro che affliggono l'isola. Uno dei migliori tra questi pochi coraggiosi è Arnice, un cavaliere di grande abilità e potenza, che è assistito dalla sua amica e sacerdotessa Lilysse nel tentativo di liberare la terra da questi mostri. Tuttavia, presto scoprono che la soluzione ai problemi dell'isola potrebbe non essere semplice come sconfiggere i nemici in battaglia...

Nights of Azure 2 Bride of the New Moon

Nights of Azure 2 Bride of the New Moon segue un giovane cavaliere di nome Aluche e i suoi due amici d'infanzia - Liliana, una sacerdotessa di buon cuore, e Ruenheid, un santo cavaliere dell'Ordine di Lourdes. Mentre accompagna Liliana, Aluche viene teso in un'imboscata e ucciso solo per risvegliarsi in seguito come un mezzo demone per mano della Nuova Curia - un'organizzazione religiosa con legami oscuri. Aluche ora deve salvare Liliana e continuare il suo viaggio, incontrando nuovi personaggi con il loro passato misterioso. Condividendo obiettivi simili, lei e gli strani nuovi alleati partono per svlare la verità dietro le ombre che avvolgono il mondo e diventano motivati a scoprire la verità scioccante dietro la misteriosa Regina della Luna.

Warriors All-Stars

Con un'ampia selezione di personaggi preferiti dai fan di vari franchise di Koei Tecmo Games come Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden, Kasumi di Dead or Alive, William di Nioh, Yukimura Sanada di Samurai Warriors e Zhao Yun di Dynasty Warriors, Warriors All-Stars evoca una vasta gamma di campioni per salvare una terra misteriosa sull'orlo della distruzione nel mezzo di uno scontro.

Romance of The Three Kingdoms XIII

In Romance of The Three Kingdoms XIII, i giocatori si immergeranno in una trama ricca di storia cinese e completa di scene in CG dettagliate che mettono in evidenza le gesta più eroiche degli individui più forti, più saggi e più potenti dell'era dei Tre Regni. Man mano che i giocatori imparano come utilizzare le opzioni di gioco strategiche e sfruttare le meccaniche di gioco avanzate, la storia di una dinastia collassata e l'emergere di fazioni assetate di potere si sviluppa in una scacchiera complessa su cui i giocatori possono influenzare i fatidici eventi che portano all'unificazione della Cina del 2° secolo.