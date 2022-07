Quali furono i giochi di lancio della PSP?

Malgrado abbia fallito nell’intento di superare la concorrenza rappresentata da Nintendo DS, la PlayStation Portable, prima console portatile di Sony, ebbe un grande successo, come confermato dalle 50 milioni di unità raggiunte nel giro di un lustro dall'esordio sul mercato. A dare una spinta sin da subito fu anche la line-up di lancio, che contava ben 36 giochi.

Ecco di seguito l'elenco completo di tutti i titoli che hanno accompagnato i primissimi giorni della piattaforma, con la presenza anche di alcuni nomi illustri:

Ape Academy

Ape Escape: On the Loose

Archer Maclean's Mercury

ATV Offroad Fury: Blazin' Trails

Colin McRae Rally 2005 Plus

Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower

Dynasty Warriors

Everybody's Golf Portable

F1 Grand Prix

FIFA 2005

Fired Up

Gretzky NHL

Lumines

MediEvil: Resurrection

Metal Gear Ac!d

Midnight Club 3: DUB Edition

MLB

MVP Baseball

NBA

NBA Street Showdown

Need for Speed Rivals

NFL Street 2: Unleashed

Rengoku: Tower of Purgatory

Ridge Racer

Smartbomb

Spider-Man 2

Tiger Woods PGA TOUR

TOCA Race Driver 2: The Ultimate Racing Simulator

Tony Hawk's Underground 2 Remix

Twisted Metal: Head On

Untold Legends: Brotherhood of the Blade

Virtua Tennis: World Tour

Wipeout Pure

World Championship Snooker 2005

World Tour Soccer

World Tour Soccer: Challenge Edition

Questi sono stati i primi titoli giocabili su PSP. Volete sapere qual è stato invece l’ultimo gioco uscito per PlayStation Portable? Si tratta di una versione ampliata di un Action/Adventure uscito originariamente nel 2012. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono i migliori giochi per PSP, dagli ottimi God of War Chains of Olympus e Ghost of Sparta all’indimenticabile Final Fantasy Tactics.