I giochi di lancio di Stadia non raggiungono i 4K a 60fps? Google risponde alle critiche

Google decide di rispondere alle critiche mossegli dagli utenti di lancio di Stadia per la qualità dei giochi alla massima risoluzione e il mancato raggiungimento dei 4K a 60 fps da parte di alcuni titoli della ludoteca della nuova piattaforma in streaming.

Un rappresentante del colosso di Mountain View ha infatti spiegato ai colleghi di 9to5Google che "Stadia trasmette in streaming a 4K e 60fps, e questo include tutti gli aspetti della nostra pipeline grafica che passa dall'esecuzione del gioco alla visualizzazione dello stesso sullo schermo dell'utente: dalla GPU all'encoder di Chromecast Ultra, con una connessione internet appropriata tutti i giochi girano in 4K e offrono un'uscita TV in 4K. Gli sviluppatori che propongono i loro giochi su Stadia lavorano duramente per offrire la migliore esperienza di streaming per i propri titoli".

Come specificato da Google, quindi, i problemi riscontrati dagli utenti non dovrebbero derivare dalla tecnologia di Stadia ma dall'ottimizzazione dei singoli giochi compiuta dalle rispettive software house: "Offriamo agli sviluppatori la più ampia libertà su come migliorare la qualità dell'immagine e il framerate dei propri titoli su Stadia e siamo impressionati da cià che sono stati in grado di ottenere per il giorno di lancio. Ci aspettiamo che molti sviluppatori possano continuare a migliorare i logo giochi su Stadia. E poiché Stadia è un ecosistema che vive nei nostri data center, le software hous sono in grado di compiere rapidamente delle innovazioni per offrire esperienze ancora migliori agli utenti senza la necessità di sviluppare patch da far scaricare ai giocatori".

Recentemente, Google è inoltre intervenuta per smentire il fatto che Stadia surriscaldi Chromecast Ultra. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento che spiega come funziona Google Stadia.