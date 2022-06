Giochi al lancio su Xbox Game Pass e PS Plus? 'Non ha alcun senso' per Take-Two

Uno degli aspetti più apprezzati di Xbox Game Pass è l'arrivo subito al lancio di nuovi giochi all'interno del catalogo, in particolare delle esclusive Microsoft. Il nuovo PlayStation Plus al momento non prevede questo tipo di approccio, pur mettendo a disposizione un nutrito catalogo per i suoi utenti.

L'idea di avere subito dal day one giochi all'interno di servizi in abbonamento, tuttavia, non sembra affatto piacere a Take-Two, ritenendola poco sensata da un punto di vista economico. E' questa l'idea di Strauss Zelnick, CEO della compagnia, come rivelato nel corso di un'intervista con GamesIndustry. "Abbiamo supportato diversi servizi in abbonamento e siamo felici di farlo", precisa il CEO per poi affermare che "il nostro scetticismo riguarda il pubblicare giochi per console in un servizio in abbonamento sin dal lancio. Ciò non ha alcun senso per noi, perché non possiamo permetterci di ribaltare il nostro modello di business in un modo che non ha senso economicamente".

"C'è sempre una via di mezzo - prosegue Zelnick - tra ciò che il consumatore vuole e ciò che un editore può fare, e non ha senso farlo per le nostre produzioni di di punta, secondo noi. Penso che Sony un minimo concordi con noi, in quanto ha fatto dichiarazioni simili. Può essere potenzialmente grandioso per le proprietà rimaste in catalogo, che sono sul mercato da tempo. Se il loro prezzo è calato può avere economicamente senso offrirle in un abbonamento".

In ogni caso il CEO di Take-Two specifica che questa è l'idea attuale dell'azienda, e non è da escludere che possa cambiare in futuro: "La nostra compagnia non opera basandosi sulle opinioni di una singola persona, comprese le mie. Se un domani avrà senso, supporteremo sin da subito i servizi in abbonamento".

Sempre nel corso della stessa intervista, per Take-Two gli investimenti sul metaverso potrebbero non finire bene, con Zelnick che si dice scettico sull'effettivo successo di ogni singola iniziativa in quest'ambito. Per quanto riguarda parte dei piani futuri della compagnia, Take-Two pubblicherà otto remastered entro il 2025, anche se non è chiaro quali saranno i giochi coinvolti.