Quali giochi lasciano il catalogo Xbox Game Pass ad agosto 2023?

Oltre ad aver annunciato i giochi che si apprestano ad aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass durante la prima metà di agosto, Microsoft ha diffuso l'elenco dei titoli che invece sono destinati a lasciare il servizio durante il mese corrente.

Come apprendiamo tramite il post ufficiale pubblicato su Xbox Wire, anche Death Stranding, il peculiare titolo di Kojima Productions approdato quasi un anno fa su Xbox Game Pass (solo su PC), lascerà il catalogo a partire dal 15 agosto. L'avventura con protagonista Sam Porter Bridges, insieme agli altri giochi che vi andiamo ad elencare qui di seguito, possono essere acquistati a titolo definitivo col 20% di sconto se siete abbonati al servizio di gaming on demand di Microsoft.

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Cloud, Console, e PC)

Midnight Fight Express (Cloud, Console, e PC)

Total War: Warhammer III (PC)

Ad accompagnare Death Stranding troviamo Edge of Eternity, l'RPG di Midgar Studio ispirato ai classici capitoli di Final Fantasy, Midnight Fight Express, adrenalinico beat 'em up con visuale isometrica dedicata agli amanti dell'azione, e Total War Warhammer III, maggiormente indirizzato ai fan delle esperienze strategiche. Come detto, avrete tempo fino al 15 agosto per godervi questi titoli prima della loro rimozione o approfittare dello sconto per l'acquisto.

Grazie ai documenti della Commissione Europea, abbiamo scoperto che quasi l'80% degli abbonati al servizio Microsoft sfruttano i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate.