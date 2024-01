Quali giochi lasciano Xbox Game Pass a gennaio 2024?

Presto Microsoft annuncerà i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2024, in attesa di saperne di più, scopriamo nel frattempo i giochi che abbandoneranno il catalogo questo mese, nel corso delle prossime settimane.

Al momento sono quattro i giochi previsti per l'uscita dal catalogo Xbox Game Pass a gennaio 2024, tutti disponibili su PC e console Xbox:

Xbox Game Pass: presto non più disponibili

Garden Story

MotoGP 22

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Al momento non ci sono date precise comunicate per l'abbandono dei singoli titoli e dunque bisognerà necessariamente attendere comunicazioni da parte di Microsoft. Se MotoGP 22 ha ormai fatto il suo tempo, dispiace per titoli di indubbio spessore come Garden Story e sopratutto Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, la rimozione però sembra inevitabile in vista del prossimo arrivo di Persona 3 Reload a febbraio.

Così come Persona 5 Tactica uscito lo scorso mese di novembre, anche Persona 3 Reload sarà su Xbox Game Pass sin dal day one, questo vuol dire che tutti gli abbonati potranno scaricare il remake del gioco Atlus dal primo giorno di disponibilità, senza costi aggiuntivi.

Nel 2023 Xbox Game Pass ha offerto giochi per un valore totale di quasi 9.000 dollari e il 2024 non si prospetta certo meno ricco, anzi.