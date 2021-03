Giochi LEGO gratis da scaricare, quali sono i migliori?

Da decenni punto di riferimento per moltissimi bambini e ragazzi di tutto il mondo, il brand LEGO si è evoluto più volte nel corso degli anni, arrivando infine ad abbracciare anche il mercato videoludico, producendo in pochi anni una grande quantità di prodotti anche molto diversi tra loro, ma legati dallo stile stile grafico e visivo.

La maggior parte dei prodotti legati al marchio LEGO sono a pagamento: tra i più famosi troviamo le serie di LEGO Batman, LEGO Star Wars e tante altre. Allo stato attuale delle cose infatti i giochi LEGO che possono essere giocati gratuitamente sono pochi, e generalmente proposti su dispositivi mobili con sistema operativo Android o iOS, oppure sul sito ufficiale LEGO, attraverso una formula free-to-play. Parte di questi titoli gratuiti sono però dedicati esclusivamente ad un pubblico di bambini a scopo educativo, mentre altri hanno un target indirizzato verso età maggiori: è questo il caso, tra gli altri, dei titoli che vi proponiamo di seguito.

LEGO Brawls

LEGO Legacy Heroes Unboxed

LEGO Tower

LEGO Brawls è un titolo action multiplayer online pubblicato nel corso del 2019 in, e basato su scontri tra Minifigures personalizzabili all'interno di una serie di arene. All'interno del gioco potrete quindi creare il vostro combattente personalizzato, assemblandolo utilizzando una delle innumerevoli combinazioni che possono essere create a partire dalle centinaia e migliaia di pezzi LEGO che possono essere progressivamente sbloccati ed accumulati. Ogni singolo pezzo della vostra collezione possiede, che possono essere utilizzate equipaggiando il pezzo stesso: in questo modo potrete ritrovarvi a combattere con personaggi sempre più stravaganti e sopra le righe, e verrete così spinti a collezionare sempre più pezzi possibili per aumentare il vostro pool di abilità. Scarica LEGO Brawls da App Store , solo per Apple Arcade.Questo titolo, disponibile gratuitamente per il download su dispositivi Android e iOS, rappresenta il primo, vero esperimento di realizzare un. Durante il gioco potrete raccogliere all'interno della vostra collezione personale decine di Minifigures, le quali andranno poi utilizzate per costruire la vostra, combinando le caratteristiche dei diversi personaggi per ottenere una buon ventaglio di possibilità e abilità da poter sfruttare durante l'avventura. Proprio quest'ultima sarà poi il punto focale dell'esperienza, e vi vedrà procedere all'interno di molte delle ambientazioni più iconiche del gioco fisico originale, affrontando anche diversi scontri con alcuni nemici. Scarica LEGO Legacy Heroes Unboxed Costruisci e gestisci una torre con LEGO Tower, un gestionale che ricorda da vicino altri titoli per cellulari basati sulla costruzione, riprendendone il concept e adattandolo al mondo dei mattoncini colorati. Ma attento perchè ognie non sarà semplice creare un'ambiente adatto ad ogni singolo personaggio. Dagli autori di Tiny Tower, un gioco tutto da scoprire. Scarica gratis LEGO Tower