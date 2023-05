Tutti i giochi live di PlayStation usciranno anche su PC? Non è detto

Hermen Hulst ha confermato che Sony ha dieci giochi live in sviluppo, i progetti in questione sono attualmente previsti per PlayStation 5 (non si parla invece di PS4 o piattaforme mobile) e alcuni arriveranno su PC, ma probabilmente non tutti vedranno la luce anche su Personal Computer.

A fare chiarezza è proprio il presidente di PlayStation Studios, che intervistato da GamesIndustry ribadisce come le piattaforme di destinazione dei singoli giochi verranno decise caso per caso.

"Negli ultimi anni abbiamo fatto grandi passi avanti nel mondo PC, portando le esperienze PlayStation anche su questa piattaforma. Stiamo ancora crescendo e continueremo a farlo, dunque se un gioco specifico si dimostrerà adatto al PC, arriverà sicuramente. Valuteremo caso per caso, a seconda della tipologia di gioco e del modello di business."

Dunque non tutti i dieci GaaS in sviluppo presso gli studi PlayStation arriveranno anche su PC e non è detto in questo caso che il lancio avvenga in contemporanea con la versione PS5. L'editore gestirà ogni gioco in maniera indipendente e valuterà ogni singolo caso.

Un lancio simultaneo su PlayStation 5 e PC potrebbe sicuramente aiutare la diffusione di alcuni giochi ma non è detto che questa formula sia adatta a tutte le produzioni live targate PlayStation Studios.