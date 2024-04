Giochi live-service: il 70% degli sviluppatori non crede nella loro sostenibilità

Si discute spesso della sostenibilità dei giochi live-service e del loro futuro, dopo la grande popolarità riscossa negli ultimi anni. C'è chi pensa che i live service si stiano avvicinando al capolinea, e sembra che anche molti sviluppatori abbiano forti perplessità su come si evolverà il futuro di questo tipo di prodotti.

Attraverso un sondaggio condotto da Game Developer emerge infatti che ben il 70% degli sviluppatori intervistati ha manifestato preoccupazione sull'effettiva sostenibilità dei modelli live-service utilizzati attualmente: nello specifico il 39% si dichiara "parzialmente preoccupato", mentre il 31% sostiene invece di essere "molto preoccupato" riguardo la questione. Soltanto il 26% del campione preso in esame da Game Developer non ha manifestato dubbi in merito ai giochi live-service, mentre il rimanente 4% non si è espresso.

E' bene precisare che Game Developer ha coinvolto nel sondaggio 600 sviluppatori, intervistati in un periodo compreso tra febbraio e marzo 2024, e dunque non si tratta di un campione particolarmente notevole in termini di dimensioni. Ciò ci offre comunque un'idea su come molti lavoratori dell'industria vedono questa tipologia di produzioni che un domani potrebbe non essere così remunerativa per le compagnie.

L'analista Mat Piscatella di Circana sostiene che i live-service sono fagocitati dai soliti nomi quali Fortnite, Minecraft e GTA Online, ma in realtà l'interesse nei confronti di produzioni simili permane. I live-service sembrano destinati a rimanere una realtà concreta nel panorama videoludico, ma chissà che non vengano escogitati nuovi metodi per rinnovarli e renderli maggiormente al passo con i tempi in modo così da offrire reali alternative ai nomi più gettonati sul mercato.

Su Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: è uno dei più venduti di oggi.