In mancanza di nuovi giochi, Mario Party Superstars domina le classifiche giapponesi

Famitsu ha pubblicato la classifica di vendita (solo giochi fisici) giapponese della settimana che va dal 3 al 9 gennaio 2022. La sostanziale assenza di nuovi giochi sul mercato ha spinte le vendite di titoli già usciti da tempo, con Mario Party Superstars saldamente al primo posto.

La Top 10 (le posizioni dalla 11 alla 30 verranno annunciate il 14 gennaio) è interamente a tema Nintendo con Mario Party Superstars al primo posto con quasi 46.000 copie, a seguire Pokemon Diamante e Perla e l'immortale Mario Kart 8 Deluxe.

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 45,874 (771,575) [NSW] Pokemon Diamante e Perla (The Pokemon Company, 11/19/21) – 41,354 (2,435,326) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 32,232 (4,356,115) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 32,195 (4,694,959) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 22,110 (2,462,537) [NSW] Big Brain Academy Sfida tra Menti(Nintendo, 12/03/21) – 20,747 (212,533) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 20,634 (7,137,066) [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 18,069 (2,560,615) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 17,875 (3,034,374) [NSW] 51 Giochi Classici (Nintendo, 06/05/20) – 10,510 (899,167)

Non accenna a diminuire anche il successo di Super Smash Bros Ultimate, Minecraft Nintendo Switch Edition e Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, tutti abbondantemente oltre le due milioni di copie vendute.

Sul fronte hardware invece trionfa Switch OLED con Switch e Switch Lite a seguire in seconda e terza posizione:

Switch OLED – 79,217 (944,983) Switch – 40,251 (17,838,225) Switch Lite – 29,222 (4,480,910) PlayStation 5 – 8,815 (1,077,994) PlayStation 5 Digital Edition – 1,862 (202,695) Nintendo New 2DS e 2DS XL – 609 (1,180,225) Xbox Series X – 185 (73,846) Xbox Series S – 78 (55,598) PlayStation 4 – 15 (7,819,260)

Fanalino di coda per PS4 con 15 console vendute mentre Xbox Series X/S superano di poco quota 260 pezzi venduti in totale, con il vecchio Nintendo 2DS che registra vendite superiori. PS5 deve accontentarsi di poco meno di 9.000 pezzi venduti mentre PS5 Digital non raggiunte le 2.000 unità.