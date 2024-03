Che giochi ci saranno in Metal Gear Solid Collection Vol.2? Non sono ancora stati decisi

Durante un mini showcase su YouTube, il producer di Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 ha parlato della possibilità di vedere un secondo volume della raccolta, effettivamente concreta, sebbene ancora non sia stato ufficializzato nulla.

Rispondendo alle domande degli spettatori, Noriaki Okamura ha confermato che sì, Konami ha interesse nel produrre un secondo volume della raccolta Metal Gear Solid Master Collection, tuttavia al momento i giochi non sono ancora stati decisi ed i lavori non sono ancora iniziati. Ad oggi è dunque impossibile per Okamura parlare di data di uscita, piattaforme e giochi inclusi nel pacchetto, bisogna avere un poco di pazienza, sottolinea il producer, e prossimamente ne sapremo di più.

Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 include Metal Gear Solid, Metal Ger Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater e i due giochi bonus Metal Gear e Snake's Revenge per NES. Secondo un leak, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 includerà i seguenti giochi: Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker e Metal Gear Solid V The Phantom Pain (e magari Ground Zeroes, aggiungiamo noi?).

Metal Gear Solid 4 non è mai stato ripubblicato e negli anni è letteralmente scomparso dai cataloghi digitali, di fatto può essere giocato solo possedendo una copia fisica per PS3. L'inclusione in una eventuale Master Collection Vol. 2 sarebbe sicuramente ben accolta dai fan della saga di Hideo Kojima.

Su Like a Dragon: Infinite Wealth è uno dei più venduti di oggi.