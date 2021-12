I giochi con la miglior grafica del 2021: da Ratchet & Clank a Forza Horizon 5

Con PlayStation 4 e Xbox One alla fine del loro ciclo vitale e la relativa giovinezza delle console di nuova generazione, il 2021 può essere considerato come un anno di transizione. Eppure, è ugualmente riuscito a lasciarci a bocca aperta con delle produzione graficamente pregevoli. Ecco quelle che ci hanno impressionato di più.

La nostra rassegna non può non cominciare con Ratchet & Clank: Rift Apart, che libero dai vincoli dell'hardware vecchia generazione è arrivato su PlayStation 5 con un comparto tecnico sontuoso. Il lavoro di Insomniac Games sembra un vero e proprio film d'animazione in computer grafica interattivo, pregno com'è di coloro vibranti, dettagli minuziosi ed effetti di prim'ordine. Nonostante sia stato concepita come una produzione cross-gen, anche Forza Horizon 5 è riuscito a lasciarci a bocca aperta: l'open world di Playground Games dà ovviamente il meglio di sé sul potentissimo hardware di Xbox Series X, dove mette in mostra un Messico bello da mozzare il fiato e un parco auto realizzato in maniera minuziosa. Il 2021 ci ha regalato anche un assaggio di futuro con The Matrix Awakens, tech demo gratuita che mette in mostra i muscoli dell'Unreal Engine 5.

Se volete scoprire quali sono gli altri giochi che ci hanno impressionato per la loro realizzazione tecnica nel corso del 2021, allora dovete assolutamente guardare il Video Speciale allegato in cima a questa notizia.