Giochi mobile: 228 milioni di giocatori in USA e Canada, in calo rispetto al 2020

Quanti sono i giocatori mobile in Nord America e Canada? Secondo un report di NPD, nel 2021 hanno toccato quota 228.7 milioni, un numero in calo del 4% rispetto al 2020 ma comunque sempre molto alto, tanto da spingere molte realtà ad investire in questo segmento di mercato.

Il calo, comunque, contenuto, è da attribuirsi alla normale ripresa delle attività dopo i lockdown internazionali che hanno costretto milioni di persone in tutto il mondo a restare chiuse in casa per mesi durante la pandemia Covid-19, il tempo da dedicare ai videogiochi è quindi aumentato, così come sono aumentati i download dei giochi mobile e l'interesse verso questo passatempo.

Proprio recentemente Activision ha annunciato che Call of Duty Mobile ha incassato 1.5 miliardi di dollari con oltre 500 milioni di download e guadagni in crescita del 45% rispetto ai numeri registrati nel 2020. Proprio gli Stati Uniti rappresentano il territorio più importante per il gioco con 647 milioni di dollari generati, con il Giappone a seguire in seconda posizione e la Cina in terza.

La stessa Activision è al lavoro, secondo i rumor, su Call of Duty Warzone Mobile, mentre EA ha appena lanciato APEX Legends Mobile in alcuni paesi, a testimonianza di quanto sia importante per una multinazionale essere presente in questo business.