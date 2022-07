Giochi mobile gratis inaspettati: open world di Naruto, Clash in Unreal Engine e altro

L'industria videoludica sta guardando con sempre maggiore interesse al mondo del mobile gaming. Non si tratta solamente dei numeri fatti registrare da Diablo Immortal, ma di mezzo ci sono progetti come lo studio Square Enix London Mobile e molto altro. In questo contesto, stanno emergendo dei giochi gratis inaspettati per Android e iOS/iPadOS.

In questa sede andremo dunque ad approfondire l'esistenza di alcuni titoli in sviluppo o lanciati per il momento solamente all'estero, di cui coloro che sono soliti giocare in modo classico da PC e console potrebbero non essere a conoscenza. Diverse produzioni citate dovrebbero venire rilasciate anche da noi nel corso del 2022, ma ci sono diverse variabili in gioco.

Naruto Slugfest: un MMORPG open world 3D

Già uscito all'estero e scaricato più di 1 milione di volte (potete darci un'occhiata sul Play Store), Naruto Slugfest è un MMORPG open world ambientato nell'universo narrativo di Naruto. Il titolo per il momento è approdato in mercati come quelli thailandese e indonesiano e ci sono ben poche informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia, ma era interessante approfondire l'esistenza del progetto. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata al trailer di Naruto Slugfest su YouTube.

VALORANT Mobile: Riot Games mira ai dispositivi mobili

Potrebbe esservi sfuggito e potreste esservene dimenticati, ma a giugno 2021 Riot Games ha annunciato il prossimo arrivo di VALORANT Mobile. Il titolo non ha bisogno di troppe presentazioni visto il successo ottenuto su PC, ma per chi non lo sapesse si tratta di un FPS tattico che ha ricevuto un ottimo riscontro anche dalla critica. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di VALORANT.

Al momento dell'annuncio si è fatto riferimento all'offrire "presto la stessa esperienza competitiva di VALORANT a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo". Da un recente articolo di InsideSport apprendiamo che proprio nel mese di luglio 2022 potrebbe iniziare una prima fase di Closed Beta: staremo a vedere.

Final Fantasy VII Ever Crisis: raccolta degli eventi basati sul settimo episodio

Probabilmente uno dei titoli mobile in arrivo più conosciuti anche da coloro che non giocano molto su questa piattaforma. In arrivo in Closed Beta nel 2022, il gioco è infatti stato mostrato anche in un recente evento di Square Enix tenutosi a giugno 2022. Si fa in ogni caso riferimento a una raccolta di tutti i capitoli del JRPG legati a Final Fantasy 7, rivisti in termini di veste grafica e riproposti con struttura adatta al mondo mobile. Per comprendere meglio il progetto, potreste voler approfondire il trailer di Final Fantasy VII Ever Crisis.

Rainbow Six Mobile: sparatutto tattico in mobilità

Lo sparatutto tattico di Ubisoft Rainbow Six Siege è riuscito a costruirsi un'ottima fanbase nel corso degli anni, anche in ambito eSport. La prossima evoluzione della serie sarà lato mobile, visto che ad aprile 2022 è stato annunciato l'arrivo di Rainbow Six Mobile. Si tratta di una produzione che non vuole rinunciare in alcun modo alle meccaniche principali del "fratello maggiore", strizzando dunque l'occhio agli amanti di quel tipo di esperienza. C'è già stata una fase di Closed Alpha in alcuni mercati ed è possibile pre-registrarsi mediante i link presenti sul portale ufficiale di Rainbow Six Mobile. Non sembra mancare molto all'uscita.

Clash Heroes: Supercell punta sull'Unreal Engine

Tra i progetti futuri annunciati da Supercell, software house ben nota in campo mobile, c'è un titolo chiamato Clash Heroes. Quest'ultimo è in realtà uno dei progetti più "misteriosi" tra quelli ambientati nell'universo di Clash of Clans e Clash Royale, ma sappiamo che bisognerà creare squadre per battere boss, completare quest e superare vari livelli. L'aspetto che si fa notare è l'utilizzo dell'Unreal Engine per lo sviluppo del titolo. Cosa combinerà Supercell? Staremo a vedere.