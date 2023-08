Giochi mobile: si prospettano incassi da capogiro nel 2023, cresce anche il gioco in cloud

Abbiamo spesso visto che i grossi player del mercato videoludico guardano con grande interesse alle piattaforme mobile e le ultime previsioni relative a questo settore non rendono difficile comprenderne i motivi. Nel 2023, infatti, è prevista una crescita senza precedenti per il mercato mobile.

Stando a quanto dichiarato da Gamesindustry.biz, si prevede che alla fine dell'anno in corso si registreranno incassi pari a 108 miliardi di dollari, una cifra che fa invidia al mercato console. Non a caso, secondo Data.ai le previsioni legate agli incassi delle console nel 2023 sono molto più modeste e parlano di 43 miliardi con una crescita del 3% rispetto all'anno precedente. In linea con quello console è il mercato PC/Mac, che dovrebbe registrare invece una crescita del 4% con 40 miliardi di incassi.

Molto interessanti sono anche i dati relativi al gioco in streaming, anch'esso in crescita secondo gli analisti. In questo caso, le previsioni ritengono che questa fetta di mercato registrerà incassi pari a 3,8 miliardi di dollari nel solo 2023.

In attesa di scoprire se alla fine dell'anno come andranno le cose per ciascun settore in ambito gaming, vi ricordiamo che NetEase ha registrato incassi da record anche grazie a Harry Potter Scopri la Magia, il nuovo free to play per mobile.