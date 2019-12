I giochi multipiattaforma più attesi del 2020 in un video: Prima Parte dalla A alla M

Il 2020 rappresenterà il canto del cigno di PlayStation 4 e Xbox One, che prima di cedere il passo a PlayStation 5 e Xbox Series X daranno il benvenuto ad un gran numero di nuovi giochi. Se a questi aggiungiamo anche quelli in arrivo su Nintendo Switch e PC, risulta quasi impossibile portare il conto in un'annata che si preannuncia memorabile.

Noi ci abbiamo provato confezionando un'imperdibile coppia di video speciali, nei quali passiamo in rassegna i giochi multipiattaforma in arrivo nel 2020. Nel primo, che potete già gustarvi in cima a questa notizia, abbiamo parlato di tutti i titoli dalla A alla M. La carrellata comincia con il nuovo capitolo della serie Assassin's Creed, che nel 2019 s'è presa una pausa dopo i due ottimi Origins e Odyssey, che per la prima volta hanno abbracciato il genere action RPG. La nuova iterazione della saga verrà annunciata durante la prima parte dell'anno e vedrà la luce in autunno, presumibilmente in versione cross-gen.

A gennaio potremo rivivere l'intera saga Z dell'anime partorito da Akira Toriyama grazie a Dragon Ball Z Kakarot, un action RPG che appare molto promettente. Tra gli osservati speciali figurano anche DOOM Eternal, che ha saltato l'uscita inizialmente prevista nel 2019 per potersi presentare nella sua miglior forma possibile, e Marvel's Avengers, primo tassello di un nuovo universo plasmato da Marvel e Crystal Dynamics in arrivo ad aprile. In ogni caso, il gioco multipiattaforma più atteso del 2020 sembra essere Cyberpunk 2077, che vedrà finalmente la luce a otto anni dal suo annuncio originario.

Per una panoramica completa su tutti gli altri giochi dalla A alla M vi consigliamo di guardare il video. Prossimamente verrà pubblicata anche la seconda parte, pertanto continuate a seguirci durante le festività e fateci sapere nei commenti qual è il vostro gioco multipiattaforma più atteso!