I giochi multipiattaforma più attesi del 2020 in un video: Seconda Parte dalla N alla Z

Seconda e ultima parte del video speciale dedicato interamente ai giochi multipiattaforma per PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch più attesi del prossimo anno.

In questo filmato tratteremo in ordine alfabetico i giochi dalla lettera N alla lettera Z: da Psychonauts 2 a Resident Evil 3 Remake, passando per Oddworld Soulstorm, System Shock Remake, Vampires The Masquerade 2 Bloodlines e Watch Dogs Legion, solamente per citarne alcuni.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il video con i titoli multipiattaforma più attesi del 2020 dalla lettera A alla lettera M.

A proposito di classifiche, vi invitiamo anche a dare un'occhiata al video in cui vi mostriamo quelli che secondo la redazione di Everyeye sono i giochi più influenti e significativi dell'ultimo decennio. Tra le varie classifiche è presente anche la personalissima Top 10 di Sabaku No Maiku, che ci ha parlato in video dei suoi giochi preferiti degli ultimi 10 anni.