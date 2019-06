Giochi N64 e Game Cube su Switch? Si sta valutando un'espansione di Nintendo Switch Online

È da diverso tempo che la community di videogiocatori legate alle vecchie glorie hardware della Casa di Kyto richiede a gran voce comunicazioni su di un possibile esordio di giochi Nintendo 64 e GameCube su Nintendo Switch.

L'argomento ha ora fatto breccia nel corso di un recente meeting finanziario. Durante il 79° General Meeting of Shareholders, sono infatti state richieste delucidazioni in merito ad una possibile futura ripubblicazione dei titoli presenti sui due storici hardware della Casa di Kyoto. A fornire una risposta in merito è stato Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo. La risposta fornita, pur non offrendo dettagli specifici, ha comunque offerto alcuni spunti interessanti. Ve la riportiamo dunque di seguito: "In questo contesto, non possiamo fornire nuove informazioni in merito a futuri hardware classici tra gli altri, ma stiamo riflettendo sul fornire un'espansione del servizio online, che attualmente sta mettendo a disposizione Famicom [NES] software, così come su di altri metodi per metterli a disposizione. Riconosciamo inoltre che vi sono pareri che desiderano giocare questi titoli del passato".

Un passaggio sicuramente interessante, soprattutto nel suo rivelare una riflessione interna alla Grande N in merito ad una possibile espansione del servizio di Nintendo Switch Online, che mette periodicamente a disposizione degli utenti giochi NES: vi farebbe piacere vedervi aggiunti anche giochi Nintendo 64 e/o GameCube? In attesa di eventuali aggiornamenti in merito, vi ricordiamo che sono stati ufficializzati i giochi NES gratis di Giugno. In chiusura, vi segnaliamo inoltre che nel corso del medesimo Meeting, Nintendo ha commentato i rumor su Switch Mini.