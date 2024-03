Dove sono i giochi su Netflix? Come scaricarli e installarli

Non tutti lo sanno, ma tra i vari benefici inclusi nell'abbonamento a Netflix vi è anche un ricco catalogo di videogiochi che possono essere scaricati su dispositivi mobile senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo come fare per installare queste applicazioni.

Requisiti di Netflix Games

Affinché si possano giocare i titoli presenti nel catalogo Netflix non basta avere a disposizione un abbonamento attivo al servizio di streaming di contenuti multimediali, ma bisogna anche disporre di un dispositivo compatibile con sufficiente memoria d'archiviazione per l'installazione delle applicazioni ed una connessione ad internet funzionante.

Ecco di seguito i requisiti minimi per i accedere al catalogo Netflix Games:

Smartphone o tablet Android con Android 8.0 o versioni successive

iPhone, iPad, o iPod touch con iOS/iPadOS 15 o versioni successive

Occorre specificare che quelli indicati sono i requisiti per accedere alla libreria, ma ogni singolo prodotto videoludico ha requisiti hardware differenti.

Come scaricare i giochi Netflix

Che stiate utilizzando un dispositivo Android o iOS, esistono due sistemi diversi per procedere al download dei titoli che fanno parte del catalogo Netflix Games. Il primo consiste nel cercare l'applicazione che vi interessa direttamente su App Store o Google Play Store e procedere con il download: al primo avvio, vi verrà chiesto di eseguire l'accesso al vostro account Netflix e solo grazie all'abbonamento al servizio potrete iniziare a giocare. In alternativa, potete osservare quali sono i giochi disponibili direttamente dall'applicazione ufficiale Netflix, all'interno della quale vi è proprio una sezione dedicata ai videogiochi: cliccate sul prodotto che vi interessa e verrete immediatamente rinviati alla pagina per il download.

Sappiate inoltre che tutti i giochi Netflix non sono disponibili per i profili Bambini e altri titoli potrebbero non essere visibili a causa delle restrizioni per la fascia d'età dell'account.

