Giochi su Netflix: anche i non iscritti alla Beta possono giocare su Smart TV o browser

Nelle scorse settimane Netflix ha lanciato la possibilità di giocare in Cloud su Smart TV o browser, una possibilità per ora limitata solo a pochi titoli e sopratutto esclusiva degli iscritti all Beta. Almeno così era fino a ieri.

In queste ore sembra che alcuni giocatori non iscritti siano in grado di accedere a giochi come Infernax,

Oxenfree, Link Twin, Mole Gem Mayhem, Reigns e Reigns Three Kingdoms, Story Warriors Fairy Tales e The Almost Gone. Netflix dal canto suo non ha annunciato nulla in merito e l'accesso sembra essere casuale, ovvero non tutti riescono a giocare con i titoli in questione senza abbonamento e senza essere iscritti all Beta, inoltre non tutti i giochi sembrano accessibili in ogni momento.

Evidentemente Netflix sta effettuando una serie di test che coinvolgono un campione di giocatori iscritti e non alla Beta del servizio, con l'obiettivo di raccogliere feedback per proseguire con lo sviluppo e uscire così dalla fase Beta.

Il colosso dello streaming punta sempre di più sui videogiochi: a marzo gli abbonati hanno potuto scaricare gratis Hades mentre nelle scorse settimane GTA Trilogy The Definitive Edition è uscito su Netflix. Volete saperne di più? Ecco 5 giochi epici su Netflix che non dovreste perdervi per nessun motivo al mondo.

