I giochi NFT e Blockchain non sono divertenti, ecco perché non hanno successo

Vitalik Buterin, uno dei fondatori di Ethereum, è stato intervistato da Wired e in questa occasione ha parlato anche del parziale insuccesso di molti giochi basati su NFT e Blockchain, arenati dopo un primo boom che ha permesso ad alcuni titoli di riscuotere un discreto successo.

Vitalik Buterin ha le idee chiare in merito: i giochi con NFT non funzionano perché di fatto non sono divertenti. Di base gli autori si preoccupano solamente di avere un sistema di monetizzazione capace di generare rapidamente denaro mentre gameplay e altri aspetti vengono completamente tralasciati.

"Gli sviluppatori della prima generazione di giochi con NFT hanno puntato tutto sulla monetizzazione, ma questo non funziona e un gioco deve essere prima di tutto divertente a prescindere dal resto. Se qualcuno riuscirà a fare un gioco su Blockchain divertente, allora vincerà tutto."

Di fatto dunque questi prodotti punterebbero tutto sul guadagno facile tralasciando invece il gameplay e le meccaniche di gioco, relegandoli ad aspetti quasi secondari dell'esperienza. Sono in tanti ad aver bocciato i progetti basati su NFT, PlatinumGames si è scagliata contro gli NFT, così come Take-Two si è detta scettica nei confronti della Blockchain. Di contro, Tomonobu Itagaki sta lavorando ad un gioco con NFT e Blockchain con il suo nuovo studio Apex Game Studios.