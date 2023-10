Giochi Nintendo 64 in 4K? Dal 2024 è possibile grazie a una nuova console!

Mentre i fan attendono di scoprire novità concrete su quando esce Nintendo Switch 2, c'è spazio anche per il passato della Grande N: Analogue, compagnia specializzata nella produzione di retro-console, è al lavoro su una nuova piattaforma che permetterà di giocare i titoli Nintendo 64 in 4K.

L'Analogue 3D punta a far rivivere i fasti dell'N64 al massimo splendore visivo possibile: non si parla di emulazione, ma di un sistema che permette di utilizzare le cartucce originali della console Nintendo grazie ad un chip montato all'interno della produzione Analogue che imita in maniera fedele l'hardware di riferimento. Oltre allo slot per le cartucce, l'Analogue 3D disporrà anche di 4 porte per i controller ed il supporto a Bluetooth wireless e 2.4G, oltre ad essere totalmente regione free ed avviare regolarmente qualunque gioco NTSC Jap, NTSC USA o PAL.

L'uscita della console amatoriale è prevista per il 2024, sebbene per il momento l'azienda non abbia annunciato esattamente a quale prezzo verrà proposta. Le precedenti produzioni Analogue hanno avuto prezzi tra i 200 ed i 250 dollari, dunque è probabile che anche l'Analogue 3D viaggerà attorno simili cifre. Si tratta in ogni caso di un'occasione interessante per gli amanti del retrogaming, che in questo modo potranno giocare tutti i loro titoli N64 su tv moderne ed adattati alla risoluzione 4K.

In passato si era parlato di un possibile Nintendo 64 Mini nei piani di Nintendo, tuttavia finora il progetto non si è mai concretizzato. Diversi classici dell'apprezzata console a 64-Bit sono comunque disponibili su Nintendo Switch Online tramite l'abbonamento Pacchetto Aggiuntivo.