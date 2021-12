Giochi Nintendo su PC: un leak potrebbe averne anticipato l'arrivo

Sono in moltissimi i giocatori che fantasticano da anni sul possibile arrivo dei giochi Nintendo su PC, così da potersi godere alcuni titoli con una qualità grafica superiore grazie all'hardware di ultima generazione e raggiungere risultati simili all'ultimo video di Zelda Breath of the Wild in 8K con Ray Tracing.

Se anche voi desiderate qualcosa di simile, sappiate che un recente leak potrebbe suggerire l'arrivo di una collaborazione tra la Grande N ed Nvidia per far arrivare alcuni dei più famosi giochi su PC tramite il servizio GeForce Now. Si tratta infatti dell'ennesima fuga di informazioni, trafugate proprio dal database del servizio dell'azienda produttrice di schede video. Nel leak si fa riferimento a due giochi specifici, ovvero New Super Mario Bros. Wii e Mario + Rabbids Kingdom Battle, i quali potrebbero essere i primi di una lunga collaborazione grazie alla quale arriveranno in futuro anche altri prodotti.

Per quanto possa sembrare un evento tanto eccezionale quanto improbabile ad una prima occhiata, vi invitiamo a non prendere sottogamba questi leak di GeForce Now, dal momento che è proprio grazie ad essi che abbiamo scoperto con largo anticipo dell'arrivo della versione PC di God of War oppure dell'esistenza di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Insomma, sebbene non vi sia nulla di confermato è probabile che qualcosa si stia muovendo e che in futuro l'arrivo dei giochi Nintendo su altre piattaforme sia possibile.