Giochi Nintendo per Switch 2 a 70 dollari? Sì, secondo un famoso analista

Dopo aver dichiarato di aspettarsi che Nintendo Switch 2 possa costare circa 400 dollari al lancio, l'analista Serkan Toto di Kantan Games prevede anche un aumento di prezzo per i giochi della casa di Kyoto con l'arrivo della prossima generazione di console.

Toto non sarebbe sorpreso se Nintendo aumentasse il prezzo dei suoi giochi first party per la nuova console, portando ogni titolo vicino al range di prezzo dei 70 dollari, contro i 59 dollari attuali (prezzo medio negli Stati Uniti).

Nintendo si unirebbe così a Ubisoft, Capcom e altre realtà che negli ultimi anni hanno aumentato il prezzo di listino dei propri giochi di dieci dollari per far fronte al calo delle vendite e alla continua crescita dei costi di sviluppo, produzione e marketing.

Nintendo è solita vendere i suoi giochi nuovi a 59 dollari/euro, prezzo che tende a non calare mai nel corso degli anni, se non raramente in occasioni di promozioni o offerte speciali. I giochi per Nintendo Switch 2 potrebbero dunque costare 69 dollari/69 euro? Sì, secondo Serkan Toto, tuttavia c'è da dire che Nintendo ha già provato questa strada con alcuni titoli: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha già un listino di 69.99 euro così come il precedente Zelda Breath of the Wild costa di listino 69.99 dollari/69.99 euro.