Giochi per Nintendo Switch a meno di 20 euro: c'è anche Sine Mora EX a 99 centesimi!

Vi abbiamo già segnalato tanti giochi per Nintendo Switch a meno di tre euro ma questa volta vogliamo aumentare considerevolmente il budget a nostra disposizione: cosa si compra con meno di 20 euro sul Nintendo eShop?

Le sorprese non mancano a partire da Sine Mora EX a 99 centesimi o Mario + Rabbids Kingdom Battle a 14.79 euro, Dragon Ball FighterZ a 9.59 euro, Cuphead a 13.99 euro, Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, Overcooked! Special Edition a soli 1.99 euro, Among Us a 3.43 euro e Sonic Mania a 9,99 euro.

E si continua con The Sinking City a 9.99 euro, Silence a 1.99 euro, Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea a 11.99 euro, LEGO Harry Potter Collection a 17.99 euro, The Outer Worlds a 19.99 euro, Final Fantasy VII a 7.99 euro Alex Kidd in Miracle World DX a 9.99 euro, Assassin's Creed The Rebel Collection a 19.99 euro e Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition a 11.99 euro.

Su Everyeye.it trovate anche la guida ai migliori giochi indie sul Nintendo eShop per Natale, le feste sono il momento ideale per smaltire il backlog e il panorama dei giochi indipendenti offre titoli di grande spessore che vale la pena riscoprire assolutamente.