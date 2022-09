Giochi per Nintendo Switch a meno di 3 euro: nuovi sconti su eShop

Con l'avvicinarsi del fine settimana il Nintendo eShop regala spesso piacevoli sorprese e in questo caso ci vogliamo soffermare su una selezione di giochi per Switch venduti ad un prezzo davvero contenuto, meno di tre euro.

Iniziamo citando Minigolf Adventure a 1.24 euro, Down in Bermuda a 99 centesimi, Lumo a 1.99 euro e Candle The Power of the Flame a 2,99 euro mentre Castle of Heart costa 99 centesimi. Si continua con The Suicide of Rachel Foster a 3.99 euro, RIVE Ultimate Edition a 1.49 euro, The Long Journey Home a 1.99 euro, Shing! a 1,99 euro e State of Mind allo stesso prezzo.

Da citare Moon Raider a 1.49 euro e Tactical Mind a 99 centesimi, senza dimenticare Worms Rumble a soli 1,49 euro. Anche Felix The Reaper costa 1.49 euro mentre The Dark Eye Memoria è in promozione a 1.99 euro, ottimo prezzo anche per AER Memories of Old, sempre venduto a 1,99 euro.

Overcooked Special Edition costa 1.99 euro invece di 19.99 euro, sconto super per uno dei party game più divertenti e originali degli ultimi anni. Elli costa 1.99 euro e infine segnaliamo Toki Tori 2+ Nintendo Switch Edition a 1,49 euro e Agent A a soli 99 centesimi.