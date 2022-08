Giochi Nintendo Switch a meno di 5 euro: tante offerte su eShop!

Oltre agli speciali saldi sui giochi multiplayer per Nintendo Switch, il Nintendo eShop propone una ricca rassegna di ulteriori sconti e promozioni sul catalogo della console ibrida.

In particolare, i videogiocatori in cerca di avventure di qualità, possono cogliere l'occasione per fare acquisti sullo store digitale della console ibrida, anche con un budget molto contenuto. Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei migliori giochi per Nintendo Switch in sconto a meno di 5 euro:

Super Bomberman R : scontato dell'85%, proposto a 4,49 euro;

: scontato dell'85%, proposto a 4,49 euro; Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition : scontato dell'80%, proposto a 3,99 euro;

: scontato dell'80%, proposto a 3,99 euro; Child of Light: Ultimate Edition : scontato del 75%, proposto a 4,99 euro;

: scontato del 75%, proposto a 4,99 euro; Cat Quest II : scontato del 75%, proposto a 3,74 euro;

: scontato del 75%, proposto a 3,74 euro; Inside : scontato del 90%, proposto a 1,99 euro;

: scontato del 90%, proposto a 1,99 euro; Torchlight II : scontato del 75%, proposto a 4,99 euro;

: scontato del 75%, proposto a 4,99 euro; Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition : scontato del 67%, proposto a 4,94 euro;

: scontato del 67%, proposto a 4,94 euro; Contra Anniversary Collection : scontato del 75%, proposto a 4,99 euro;

: scontato del 75%, proposto a 4,99 euro; Pikuniku : scontato del 75%, proposto a 3,24 euro;

: scontato del 75%, proposto a 3,24 euro; Limbo : scontato dell'80%, proposto a 1,99 euro;

: scontato dell'80%, proposto a 1,99 euro; Valiant Hearts: The Great War : scontato del 75%, proposto a 4,99 euro;

: scontato del 75%, proposto a 4,99 euro; Aspire: Ina's Tale : scontato del 70%, proposto a 3,89 euro;

: scontato del 70%, proposto a 3,89 euro; Golf Club: Wasteland : scontato dell'80%, proposto a 1,99 euro;

: scontato dell'80%, proposto a 1,99 euro; Hike: scontato del 70%, proposto a 1,99 euro;

In chiusura, segnaliamo che sono disponibili anche ottime offerte per giochi Nintendo Switch a meno di 10 euro.