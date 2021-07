Giochi Nintendo Switch: comprali risparmiando con l'usato da GameStopZing

In vista del prossimo autunno, che vedrà l'arrivo sul mercato di tanti nuovi giochi per Nintendo Switch, GameStopZing ha lanciato una nuova promozione che permette di risparmiare sul preordine grazie all'usato. Scopriamo assieme i dettagli.

GameStopZing offre l'opportunità di risparmiare il 40% sulla prenotazione di una delle prossime uscite per Nintendo Switch (prezzo massimo 70,98 euro) portando in negozio un gioco usato valido per la promozione. Per verificare se il titolo in vostro possesso è valido per l'iniziativa, potete visitare questa pagina.

Tra i prossimi grandi giochi in uscita su Nintendo Switch figurano Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente (60,98 euro l'uno), remake di Diamante e Perla del 2006; Mario Party Superstars (60,98 euro), con cinque tabelloni classici dei giochi dell'era Nintendo 64; Just Dance 2022 (60,98 euro), nuova iterazione del franchise musicale più celebre di sempre.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che con l'usato potete pure risparmiare fino a 260 euro sulla prenotazione di Nintendo Switch OLED, la nuova versione dell'ibrida in uscita a ottobre.