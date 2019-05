Giochi Nintendo Switch: tutte le novità della settimana del 13 maggio

Dopo avervi mostrato i nuovi giochi PS4 in arrivo questa settimana, andiamo ad analizzare anche il calendario uscite Nintendo Switch, che include una serie di titoli indie e produzioni minori molto attese.

Iniziamo citando Rock of Ages II Bigger and Boulder e continuiamo con Blades Of Time e Redout, quest'ultimo definito l'erede spirituale di F-Zero e sviluppato da un team tutto italiano.

Giochi Nintendo Switch

14 maggio - Cytus Alpha

14 maggio - Sniper Elite V2 Remastered

14 maggio - Rock Of Ages II Bigger And Boulder

14 maggio - Blades Of Time

14 maggio - Redout

14 maggio - Evil Defenders

15 maggio - Undead Horde

16 maggio - Darkwood

16 maggio - Daedalus The Awakening of Golden Jazz

16 maggio - Castlevania Anniversary Collection

16 maggio - Project Nimbus Code Mira

16 maggio - 39 Days to Mars

16 maggio - Guilty Gear XX Accent Core Plus R

17 maggio - Akane

Da segnalare anche la disponibilità di Castlevania Anniversary Collection (include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula) e Sniper Elite V2 Remastered, oltre a 39 Days to Mars e il picchiaduro Guilty Gear XX Accent Core Plus R.