Giochi Nintendo Switch: tutte le novità della settimana su eShop

Come ogni venerdì il Nintendo eShop si aggiorna con nuovi contenuti per Switch: non solo sconti e offerte ma anche giochi, DLC, e preload, tra le novità della settimana segnaliamo The Turing Test e la demo di Sword Art Online Fatal Bullet.

The Dark Crystal Age of Resistance Tactics

In The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, guiderai l’agguerrita resistenza Gelfling contro i loro padroni oppressivi, gli Skeksis, in più di 50 battaglie a turni in stile GDR. Nel corso dell’avventura potrai reclutare e personalizzare nuovi alleati scegliendo i loro ruoli, le loro abilità e l’equipaggiamento giusto per assicurarti la vittoria. Con 14 personaggi giocabili, tratti dal film originale e dalla nuova serie Netflix Original, potrai formare squadre e pianificare strategie vincenti per rovesciare il regno degli Skeksis e ristabilire la luce nel regno di Thra!

Kunai

Un evento traumatico ha compromesso l’equilibrio delle forze su scala planetaria. Gli esseri umani sono stati quasi del tutto spazzati via dalla malvagia intelligenza artificiale Lemonkus e i robot spadroneggiano ovunque. Tu impersoni Tabby, un robot killer che ha al suo interno lo spirito di un antico guerriero.

The Turing Test

Segui le avventure di Ava Turing, un ingegnere dell'International Space Agency (ISA), e scopri i segreti più nascosti del satellite Europa in una storia ricca di introspezione e dilemmi etici.

Logica e pensiero analitico sono indispensabili per risolvere le prove di interazione umana del test di Turing.

Sword Art Online Fatal Bullet Trial Version

Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition è pieno zeppo di contenuti e include il gioco principale, tre pacchetti di DLC, l'espansione "Dissonance of the Nexus" e gli oggetti di gioco extra. Da oggi, anche per Nintendo Switch

Samurai Shodown Preload

Lo scontro si fa strada anche su Nintendo Switch! Dai tempi della sua creazione, nel 1993, la saga di Samurai Shodown ha ridefinito i picchiaduro che prevedevano l'uso di armi. A 11 anni dal suo ultimo rilascio arriva una nuova aggiunta su Nintendo Switch! Vivi l'esperienza offerta dal picchiaduro che ha conquistato il mondo!

Nel Giappone del XVIII secolo, guerrieri senza eguali risolvono le situazioni a suon di pugni! In questo capitolo tornano a fare capolino 13 personaggi del passato, accompagnati da altri 3 completamente nuovi. Gli eventi di questo ultimo rilascio hanno luogo un anno prima degli eventi del gioco originale Samurai Shodown, ovvero quando nel Paese del Sol Levante vi erano molte tensioni! Il gioco si snoda tra suspense e forti emozioni, riproponendo anche i temi classici di Samurai Shodown come la barra della rabbia, la lama fulminea e le mosse super speciali! Ti batterà il cuore quando ti ritroverai a pochi passi dalla morte, per poi capovolgere la sorte con una rapida mossa in picchiata. Ti attende una vera esperienza da picchiaduro su Nintendo Switch.

Saints Row IV Re-Elected Preload

Sei il Presidente degli Stati Uniti d'America e devi salvarci tutti qui sulla Terra. Il boss dei Santi è stato eletto presidente degli Stati Uniti ma questo per loro è solo l'inizio. Dopo una catastrofica invasione aliena della Terra guidata dal malvagio signore della guerra Zinyak, i Santi sono stati trasportati in una ricostruzione virtuale di Steelport al contrario. Con vecchi e nuovi amici al loro fianco, oltre a un arsenale di super poteri e armi strane, dovranno combattere per liberare l'umanità dalla morsa psicologica del signore alieno Zinyak. Partendo dallo spaccio di crack, i Santi sono arrivati agli attici di lusso fino a entrare alla Casa Bianca, ma ora tocca a te liberare il mondo da Zinyak e dal suo impero alieno, salvandolo nel gioco open-world più selvaggio di tutti, per la prima volta su Nintendo Switch.

Mortal Kombat 11 The Joker

Imprevedibile, violento ed estremamente pericoloso: il Joker è il caos fatto persona. Ha ucciso Robin, costretto Batgirl sulla sedia a rotelle e torturato fino alla morte innumerevoli personaggi dell'universo DC. Ora è l'ultimo kombattente a unirsi alle file di Mortal Kombat.

Wargroove - Double Trouble (Chucklefish)

Porta con te un compagno di malefatte, preparate il Nascondiglio e affrontate Wargroove: Double Trouble. Questa espansione, progettata per il gioco cooperativo, aggiunge una nuova campagna in modalità Storia che introduce i Comandanti dei Banditi: il possente Wulfar, i gemelli combinaguai Errol e Orla e la malefica Vesper. Dopo un rapimento inaspettato e dure richieste di riscatto, la tua banda di malfattori non ha altra scelta che mettere a segno il colpo più audace che Sonoria abbia mai visto: saccheggiare il Palazzo Imperiale di Kantahr, il Forte di Monte Petra a Malheim, la sala del tesoro di Celidonia a Roxapedra e le Riserve di Radice di Ferro dei Floral. Hai la stoffa di portare a termine il lavoro? Non sarà facile, ma se non altro avrai al tuo comando due nuove unità: Ladri e Fucilieri! Sfrutta il vantaggio tattico di queste nuove reclute: manda il tuo Ladro a saccheggiare l'oro degli avversari e posiziona con cura il Fuciliere perché abbatta le truppe nemiche.