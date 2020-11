Giochi Nintendo Switch in offerta a meno di 10 euro per il Black Friday

Proseguono gli sconti del Black Friday sul Nintendo eShop, che permette ai giocatori Switch di risparmiare un bel po' di soldi sull'acquisto di centinaia di giochi, alcuni anche relativamente recenti come The Legend of Zelda: Link's Awakening e Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Spulciando i listini del Nintendo eShop abbiamo tuttavia trovato anche numerosi giochi in offerta a meno di dieci euro, un prezzo estremamente contenuto. Rientrano in questa categoria titoli del calibro di Dragon Ball FighterZ a 9,59 euro, Super Bomberman R a 7,49 euro, Unravel Two a 7,49 euro, NBA 2K Playground 2 a 7,49 euro, This War of Mine: Complete Edition e 9,99 euro, MXGP 3 The Official Motocross Videogame a 2,99 euro e Farming Simulator Nintendo Switch Edition a 7,49 euro, Contra Rogue Ops a 9,99 euro, Brawlout a 4,99 euro, Giana Sisters Twisted Dreams - Owltimate Edition a 5,99 euro e Silence a 3,99 euro.

Non finisce qui, ci sono anche altri titoli in sconto, pertanto vi consigliamo di consultare il Nintendo eShop per accedere ad una panoramica completa. La data di scadenza delle offerte differisce tra gioco e gioco, e varia dal 29 novembre al 4 dicembre. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.