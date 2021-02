Giochi Nintendo Switch in offerta a 99 centesimi: c'è anche Moto Racer 4

Il Nintendo eShop si aggiorna con nuovi videogiochi per Switch in offerta, abbiamo deciso di scavare a fondo per proporvi una selezione di giochi a 99 centesimi: cosa è possibile comprare a questo prezzo? Scopriamolo insieme!

Iniziamo con Moto Racer 4 per Switch a 99 centesimi, unico titolo ad avere valori produttivi più elevati (pur non ssendo in alcun modo un progetto AAA o AA) rispetto agli altri giochi venduti a meno di un euro. Allo stesso prezzo troviamo anche Mad Carnage, Woodle Tree Adventures, Tony The Secret Mines e Space Ribbon.

Gli amanti dei party game e dei giochi di società troveranno pare per i loro denti con FunBox Party e Ludomania mentre chi adora i rompicapo si divertirà con Find the Balance. Si continua con Mech Rage, Hardway Party, Magic Nations, Event Horizon Yet Another Zombie Defense HD, Croc's World 2, Adrenaline Rush Miami Drive, Blo Kid 2, Crazy Zen Mini Golf e Dark Burial, solamente per citarne alcuni.

La selezione del Nintendo eShop in ogni caso contiene centinaia di videogiochi a 99 centesimi, la maggior parte semplici porting di giochi mobile ma non mancano sorprese. Avete già adocchiato qualcosa di vostro interesse? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.