Giochi per Nintendo Switch in offerta a 99 centesimi: c'è anche Toki!

Lo sappiamo cosa state pensando, al prezzo di 99 centesimi su eShop si trovano solamente produzioni minori, giochi indipendenti di piccolo calibro e app per smartphone riadattate per la console Nintendo. E' certamente vero, ma in questo caso ci sono alcune piacevolissime eccezioni che vi segnaliamo volentieri.

Il primo è ovviamente Toki a 99 centesimi, riedizione di un platform uscito in sala giochi alla fine degli anni '80 e convertito poi su un gran numero di console. Questo remake a opera di Microids presenta una grafica in stile cartone animato con fondali disegnati a mano e una colonna sonora orchestrata e ri-arrangiata per l'occasione. Tutti i livelli del gioco originale sono presenti in una nuova veste, tornano anche gli storici boss che hanno caratterizzato l'avventura di Toki. Davvero imperdibile a questo prezzo.

Il secondo gioco che vi consigliamo è Moto Racer 4, sempre in vendita a 99 centesimi, sebbene non si tratti di un capolavoro assoluto, gli appassionati delle corse su due ruote si troveranno davanti ad un gioco discreto, venduto al prezzo di un caffè.

Tra gli altri giochi Switch in offerta a 99 centesimi troviamo Robonauts, Woodle Tree Adventures, Oh... Sir! The Insult Simulator, Brawl, Atomik, Mad Carnage, I Zombie, Spiral Splatter, Alteric e Save The Ninja Clan.