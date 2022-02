Giochi Nintendo Switch in offerta da GameStop per San Valentino

San Valentino si avvicina e per l'occasione GameStop lancia una serie di sconti su alcuni giochi per Nintendo Switch, tra party game e giochi di fitness perfetti per prendersi tempo per se stessi o divertirsi con gli amici o con la propria dolce metà.

Tra i giochi in offerta troviamo Mario Party Superstars a 49.98 euro, stesso prezzo per Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, due veri e propri campioni di vendita su Nintendo Switch. In sconto anche Ring Fit Adventure con Ring-Con a 69.98 euro invece di 79.98 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino. La nuova promo GameStop è valida fino al 20 febbraio online e nei negozi, avete tutto il tempo dunque per pianificare i vostri acquisti di San Valentino.

A febbraio da GameStop trovate anche i giochi dei Pokemon in offerta con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente e New Pokémon Snap in vendita a 49,98 euro invece di 60,98 euro. Restando in casa Nintendo vi segnaliamo anche i Game & Watch Super Mario Bros e The Legend of Zelda a 39,98 euro invece di 50,98 euro.

E non dimenticate di dare uno sguardo al volantone GameStop di febbraio 2022 per queste e tutte le altre offerte del mese.