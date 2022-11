Giochi Nintendo Switch in sconto per i Saldi Black Friday su eShop: ecco la data

Dopo l'annuncio di Sony per le imminenti offerte Black Friday 2022 su PlayStation Store, anche per la casa di Kyoto è giunto il momento di prepararsi al mare di sconti e promozioni che interesseranno l'utenza Switch con i Saldi Black Friday su Nintendo eShop.

La casa di Super Mario solletica la curiosità della propria community invitando tutti gli interessati a prepararsi per una delle tornate promozionali più attese dell'anno. Nel messaggio condiviso sui social per preannunciare l'inizio dei Saldi Black Friday su eShop, ovviamente la Grande N preferisce non sbottonarsi sui videogiochi coinvolti in questa nuova offerta, anche se possiamo facilmente intuire la portata di una promozione che dovrebbe interessare centinaia di titoli della ludoteca di Switch.

L'elenco completo dei videogiochi coinvolti nella promozione, e dei relativi sconti applicati, verrà svelato ufficialmente nella giornata di giovedì 17 novembre contestualmente alla partenza dei Saldi Black Friday 2022 su Nintendo eShop.

Nel frattempo, se siete alla ricerca di ulteriori occasioni di risparmio vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate questo nostro approfondimento sui giochi Nintendo Switch a meno di 5 euro su eShop da non lasciarsi scappare.