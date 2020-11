Quanti giochi ci sono su Nintendo Switch e Switch Lite?

Rispondiamo alla domanda: quanti giochi esistono per Nintendo Switch? La risposta è sorprendente e conferma questa console come quella con il palco titoli più ampio che si sia mai visto.

Il numero complessivo di giochi disponibili su Nintendo Switch ammonta a ben 3126. I vari giochi si sono susseguiti a partire dal suo lancio, marzo 2017, aumentando via via il successo della console che ha conquistato sempre più pubblico grazie alla sua versatilità e semplicità di utilizzo. In poco più di tre anni sono state infatti vendute oltre 68 milioni di unità di Nintendo Switch.

I titoli più famosi sono The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odissey, Mario Kart 8 Deluxe. Inoltre, negli anni, sono entrati a far parte della cerchia di giochi per Switch anche titoli famosi come The Elder Scrolls V Skyrim, DOOM Eternal, The Witcher 3, FIFA e tanti altri, grazie a esperimenti quasi sempre ben riusciti di portabilità.

Passando ai numeri, ecco una lista dei giochi più venduti per Switch:

Mario Kart 8 Deluxe: 29 milioni di copie Animal Crossing New Horizons: 26 milioni di copie Super Smash Bros. Ultimate: 21 milioni di copie The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 19,7 milioni di copie Pokémon Spada e Scudo: 19 milioni di copie

Facendo un rapido confronto con la rivale Sony, si direbbe che sono stati molti di più i giochi venduti per Switch! Se siete dei possessori di Nintendo Switch, date un'occhiata ai nostri suggerimenti per aumentare la durata della batteria.