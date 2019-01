Giochi Nintendo Switch: The Raven e Bad Dream Coma tra le novità della settimana

La settimana del 21 gennaio non si prospetta particolarmente ricca di uscita su Nintendo Switch: la console ibrida della casa di Kyoto si prepara ad ospitare alcuni titoli indie di discreto successo, oltre ad una remastered AA...

Nuovi Giochi Nintendo Switch

At Sundown Shots In The Dark (22 gennaio)

The Raven (22 gennaio)

FutureGrind (22 gennaio)

Cursed Castilla EX (24 gennaio)

JackQuest The Tale of the Sword (24 gennaio)

Bad Dream Coma (24 gennaio)

The Raven è l'edizione rimasterizzata del titolo omonimo uscito nel lontano 2004 e recentemente pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si tratta di un'avventura a enigmi di stampo tradizionale, non particolarmente brillante dal punto di vista del gameplay e della qualità complessiva.

Spazio poi a produzioni indipendenti come Cursed Castillia EX (metroidvania 2D che potrebbe conquistare gli amanti del genere), JackQuest The Tale of the Sword, FutureGrind, At Sundown Shots In The Dark e il malinconico Bad Dream Coma.