Solo giochi per Nintendo Switch nella Top 30 giapponese, non succedeva dai tempi del NES

Famitsu ha pubblicato i dati di vendita della settimana che va dal 2 all'8 agosto, la Top 30 giapponese del periodo in questione presenta una particolarità più unica che rara: in classifica ci sono solo ed esclusivamente giochi per Nintendo Switch.

Si tratta d un primato assoluto per i nostri tempi, una classifica giapponese interamente dominata da Nintendo non si vedeva dal 1988, quando la casa di Kyoto era leader del mercato con il suo NES 8-Bit. Al primo posto della Top 30 giapponese troviamo Minecraft seguito da The Legend of Zelda Skyward Sword HD e Crayon Shin-chan Ora to Hakase no Natsuyasumi Owaranai Nanokakan no Tabi.

[NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) - 14.912 / 2.102.413 [NSW] The Legend of Zelda Skyward Sword HD (Nintendo) - 13.873 / 234.224 [NSW] Crayon Shin-chan Ora to Hakase no Natsuyasumi Owaranai Nanokakan no Tabi [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) - 13.615 / 3.958.065 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) - 12.282 / 2.734.231 [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) - 10.927 [NSW] Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin (Capcom) - 10.135 / 205.463 [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo) - 8.978 / 4.367.573 (+5%) [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) (¥3.164) - 8.925 / 200.100 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury – 8,248 / 836,565 [NSW] Super Mario Party – 6,780 / 1,952,132 [NSW] Miitopia – 6,536 / 217,957 [NSW] Animal Crossing New Horizons – 6,529 / 6,844,545 [NSW] Mario Golf Super Rush – 6,057 / 161,785 [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics – 5,077 / 762,996 [NSW] Pokemon Spada e Scudo– 4,974 / 4,099,325 [NSW] Monster Hunter Rise – 4,748 / 2,303,192 [NSW] Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 – 4,639 / 397,154 [NSW] Splatoon 2 – 4,460 / 3,915,901 [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild – 4,210 / 1,852,012 [NSW] The Great Ace Attorney Chronicles – 3,737 / 18,197 [NSW] NEO The World Ends with You – 3,229 / 22,028 [NSW] The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II – 2,853 / NEW [NSW] New Pokemon Snap – 2,756 / 265,980 [NSW] Taiko no Tatsujin Drum 'n' Fun! – 2,620 / 613,725 [NSW] Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 2,577 / 604,827 [NSW] Human Fall Flat – 2,447 / 168,897 [NSW] Dragon Quest XI S New Price Version – 2,274 / 122,574 [NSW] Super Mario Maker 2 – 2,256 / 1,116,046

Ultime posizioni per Human Fall Flat, Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta (riedizione economica) e Super Mario Maker 2. In classifica trovano spazio anche NEO The World Ends with You, New Pokemon Snap, Pokemon Spada e Scudo e Monster Hunter Rise.