Giochi Nintendo Switch: in uscita Picross S4 e Trials of Mana

Anche questa settimana i possessori di Nintendo Switch possono mettere le proprie mani su una ricca selezione di giochi per la console, con tante novità in arrivo nei prossimi sette giorni.

Da citare in particolare Trials of Mana di Square Enix, MotoGP 20 (in uscita in contemporanea con le edizioni per tutte le altre piattaforme) e il debutto di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, finalmente disponibile da questa settimana anche su Nintendo Switch.

Lunedì 20 aprile

OMG Police Car Chase TV Simulator

Legends Of Amberland The Forgotten Crown

Shadows

Car Trader Simulator

Martedì 21 aprile

Help Will Come Tomorrow

Mercoledì 22 aprile

ITTA

TaniNani

Giovedì 23 aprile

MotoGP 20

Code: Realize Future Blessings

Sunless Sea Zubmariner Edition

Little Busters Converted Edition

Picross S4

Damaged In Transit

SmileBASIC24

Yumeutsutsu Re After

Yumeutsutsu Re Master

Broken Lines

Hang The Kings

eSports Legend

Venerdì 24 aprile

Trials of Mana

Archaica The Path of Ligh

Deliver Us The Moon

Naruto Shippiden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

Debtor

Guard Duty

Arrivano anche produzioni indipendenti come Deliver Us to the Moon, Picross S4, eSports Legend e Help Will Come Tomorrow solamente per citare alcuni dei prossimi titoli disponibili da giovedì 23 aprile su Nintendo eShop. Avete già deciso cosa comprare? Avete trovato qualcosa di affine ai vostri gusti? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.