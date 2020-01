Giochi Nintendo Switch: ecco tutte le uscite eShop di fine gennaio

Nel 2019 sono stati pubblicati più giochi su Switch che su PS4 e Xbox One messe assieme: non c'è da sorprendersi, quindi, se anche nel 2020 assistiamo a un sensibile aumento dei giochi in arrivo sull'eShop. Proviamo allora a fare il punto sui titoli destinati ad arrivare su eShop entro fine gennaio.

Nonostante manchino ormai solo due giorni alla fine del mese, in questo esiguo lasso di tempo assisteremo all'arrivo di ben diciotto videogiochi sulle pagine del negozio digitale di Switch, a dimostrazione dello straordinario successo della piattaforma ibrida della casa di Kyoto e della fame inesauribile di contenuti della sua community.

Giochi in arrivo il 30 gennaio su eShop

Prison Princess - 16,79 €

Ascendant Hearts - 9,99 €

Never Again - 11,59 €

Skellboy - 20,00 €

CODE SHIFTER - 18,99 €

Speaking Simulator - 19,00 €

Eclipse: Edge of Light - 12,49 €

Bookbound Brigade - 19,99 €

UORiS DX - 8,00 €

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire - 12,99 €

Sparkle 4 Tales 9,99 €

Giochi in arrivo il 31 gennaio su eShop

HYPERCHARGE Unboxed - 19,99

Bridge Constructor Ultimate Edition 14,99

Ash of Gods: Redemption - 29,99 €

Reknum - 4,99 €

Indie Gems Bundle - JRPG Edition - 19,99 €

Heroland - 39,99 €

Aviary Attorney: Definitive Edition - 16,49 €

Da qui a fine gennaio 2020, l'eShop di Nintendo Switch accoglierà così diversi titoli interessanti, come la frizzante avventura ruolistica Skellboy, la Ultimate Edition di Bridge Constructor, l'escape room a tinte fantasy Prison Princess e lo sgangherato gestionale di eloquio Speaking Simulator.