Giochi Nintendo Switch: Vampyr e Luigi's Mansion 3 tra le novità della settimana

L'ultima settimana di ottobre si prospetta piuttosto ricca di novità per quanto riguarda Nintendo Switch, con l'arrivo di titoli molto attesi come Luigi's Mansion 3, Disney Classic Games Aladdin & The Lion King, Super Monkey Ball Banana Blitz HD e Resident Evil 5/RE6.

Lunedì 28 ottobre

Xeno Crisis

Door Kickers: Action Squad

Martedì 29 ottobre

Dusk Diver

Afterparty

Disney Classic Games Aladdin & The Lion King

Super Monkey Ball Banana Blitz HD

Disgaea 4 Complete+

Close To The Sun

Harvest Moon Mad Dash

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Atelier Ryza Ever Darkness & The Secret Hideout

Vampyr

140

THOTH

Polyroll

Earthfall Alien Horde

Mercoledì 30 ottobre

Spaceland

Giovedì 31 ottobre

Tokyo Dark

Luigi’s Mansion 3

Ghost Parade

Sky Gamblers Storm Raiders 2

Mononoke Slashdown

Yuri

Flan

The Big Journey

Otokomizu

Agony

Venerdì 1 novembre

Race With Ryan

Perseverance

The Mims Beginning

Spirit Roots

Windmill Kings

Luigi's Mansion 3 guida ovviamente la lista dei Most Wanted Nintendo Switch della settimana ma non mancano altre produzioni interessanti tra cui Close to the Sun e Harvest Moon Mad Dash. Non mancano poi produzioni AA e indipendenti come Agony, Vampyr e Atelier Ryza Ever Darkness & The Secret Hideout, solamente per citarne alcune. Avete già deciso cosa comprare?