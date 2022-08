Quanti giochi per Nintendo Switch sono stati venduti dal lancio?

Dal 2017 ad oggi, è facile ipotizzare che siano stati venduti centinaia di milioni di videogiochi per le console della famiglia Nintendo Switch. La casa di Kyoto ha svelato i numeri aggiornati al 30 giugno 2022... e sono altissimi.

Complessivamente sono stati venduti in cinque anni 863.59 milioni di videogiochi per Nintendo Switch, con una crescita esponenziale su base annua e secondo molti analisti la cifra di un miliardo di giochi venduti verrà ampiamente superata al termine del ciclo vitale di Nintendo Switch.

I giochi più venduti per Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 46.82 milioni Animal Crossing New Horizons – 39.38 milioni Super Smash Bros Ultimate – 28.82 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 27.14 milioni Pokemon Spada e Scudo – 24.50 milioni Super Mario Odyssey – 23.93 milioni Super Mario Party – 18.06 milioni Pokemon Diamante e Perla – 14.79 milioni Pokemon Let's Go Pikachu! e Let's Go Eevee! – 14.66 milioni Ring Fit Adventure – 14.54 milioni

Questa la classifica dei dieci giochi Nintendo più venduti su Switch, con Mario Kart 8 Deluxe saldamente in prima posizione seguito da Animal Crossing New Horizons e Super Smash Bros Ultimate. Da notare la presenza di ben sei giochi dei Pokemon in classifica: Pokemon Spada e Scudo, Pokemon Diamante e Perla e Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee mentre Leggende Pokemon Arceus non riesce a superare Ring Fit Adventure a quota 14.54 milioni di copie vendute.