I giochi da non perdere ad agosto: da Immortals of Aveum ad Armored Core 6

Agosto è solitamente un mese molto interessante per i videogiocatori: dopo la calma piatta di luglio, la stagione riparte lentamente proprio ad agosto, in attesa dei grandi giochi della stagione autunnale. Ma quali sono le nuove uscite di agosto 2023 e i giochi da non perdere?

Agosto si apre con l'arrivo di Baldur's Gate 3: inizialmente previsto per il mese di settembre, il gioco esce in anticipo su PC per evitare la diretta concorrenza del ciclone Starfield, mentre su PS5 arriverà il 6 settembre come da programma. Baldur's Gate 3 ha tutte le carte in regola per conquistare gli amanti del genere, del resto il nome di Larian è una garanzia.

Un gioco che conosciamo molto bene: siamo volati recentemente negli Stati Uniti per provare Immortals of Aveum in esclusiva italiana e conoscere meglio gli sviluppatori. Questa nuova IP esce sotto etichetta EA Originals si presenta come uno sparatutto fantasy con magia ed elementi Sci-Fi, sviluppato con Unreal Engine 5. Vi abbiamo incuriosito? Ecco l'intervista agli autori di Immortals of Aveum.

Altro gioco che i lettori di Everyeye.it conoscono molto bene: nei giorni scorsi vi abbiamo proposto la prova di Armored Cores 6 Fires of Rubicon, nuovo gioco di FromSoftware a base di robottoni. I mech hanno sempre il loro fascino e questo episodio di Armored Core migliora quanto di buono fatto nei precedenti giochi proponendo scontri ancora più veloci e frenetici, un gameplay solido e tante opzioni per la personalizzazione dei propri mecha.

Videogiochi in uscita ad agosto 2023

Baldur's Gate 3 dal 3 agosto su PC

WrestleQuest dall'8 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch

Tower Of Fantasy dall'8 agosto su PS4 e PS5

Atlas Fallen dal 10 agosto su PC, PS5, Xbox Series X/S

Stray dal 10 agosto su Xbox One e Xbox Series X/S

EverSpace 2 dal 15 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Moving Out 2 dal 15 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch

The Texas Chain Saw Massacre dal 18 agosto su PC, PS4/5, Xbox One, XSX/S

Immortals of Aveum dal 22 agosto su PC, PS5, Xbox Series X/S

Firewall Ultra dal 24 agosto su PlayStation VR2

RIDE 5 dal 24 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Armored Core 6 dal 25 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S

Goodbye Volcano High dal 29 agosto su PC, PS4 e PS5

Samba de Amigo Party Central dal 29 agosto su Nintendo Switch

Agatha Christie Hercule Poirot The London Case dal 29 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch

Under The Waves dal 29 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch

Sea of Stars dal 29 agosto su PC, PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Daymare 1994 Sandcastle dal 30 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Ma ci sono anche tanti altri titoli da tenere d'occhio, come il promettente Atlas Fallen, l'horror Daymare 1994 Sandcastle del team italiano Invader Studios (già autori di Daymare 1998), Samba de Amigo Party Central per Nintendo Switch, EverSpace 2, Stray per Xbox (disponibile dal lancio su Game Pass) e Sea of Stars, in uscita il 29 agosto in contemporanea su Xbox Game Pass e PlayStation Plus.