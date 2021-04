Giochi nuovi a partire da 2.98 euro, continuano le offerte di GameStopZing, solo online

Prosegue fino al 26 aprile la promozione di GameStopZing con giochi a partire da 2.98 euro: solo online sono in vendita centinaia di titoli per tutte le piattaforme a prezzi ridotti e potete scegliere tra varie fasce di prezzo per trovare l'offerta più conveniente per voi.

Quattro le fasce disponibili: fino a 19.98 euro, fino a 29.98 euro, fino a 69.98 euro e fino a 169.98 euro, così da individuare rapidamente i giochi che fanno al caso vostro, anche in base al prezzo. Tra i tanti giochi in promozione vi segnaliamo Rocket Arena Mythic Edition a 2.98 euro, l'accessorio Quickshot Bionic per il DualShock 4 a 2.98 euro e Anthem a 4.98 euro, su continua con Space Junkies per PlayStation VR a 7.98 euro, Rainbow Six Siege Advanced Edition a 9,98 euro e Wofenstein Cyberilot a 9,98 euro.

Salendo di prezzo troviamo Dark Souls III + The Witcher 3 a 30.98 euro, Indivisible a 30.98 euro, Marvel's Avengers per Xbox a 34.98 euro, A Plague Tale Innocence a 37.98 euro e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 HD a 39,98 euro. Control per PS4 costa 39,98 euro, stesso prezzo per Payday 2, Vampyr e Farming Simulator 19. Journey to the Savage Planet costa 24.98 euro, stesso prezzo per Terraria, Portal Knights, RiME, DOOM Eternal e Doraemon Story of Seasons.

Queste sono solo alcune delle offerte ancora in corso, trovate la lista completa dei giochi scontati sul sito di GameStopZing, la promo è valida solo online fino al 26 aprile.